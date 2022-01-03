03.01.2022 (06:15)

В 2021-м году более 150 жителей Санкт-Петербурга изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ и служить в войсках ЗВО

Более 150 жителей Санкт-Петербурга в 2021-м году обратились в пункт отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить службу в соединениях и частях, дислоцированных на территории Западного военного округа (ЗВО).

На выбор кандидатов - более ста различных специальностей для соединений и частей общевойсковых армий ЗВО, Балтийского флота (БФ) и объединения ВВС и ПВО.

Также в 2021-м году выросло количество молодых людей с высшим образованием желающих заключить контракт с Министерством обороны, но не прошедших службу по призыву. Таких насчитывается более 30 человек.

Высокий интерес к военной службе обуславливается престижем Вооруженных сил РФ, ежегодным повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечением служебным и постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования.

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