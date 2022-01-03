03.01.2022 (06:00)

Свыше 7 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и членов их семей прошли ревакцинацию от COVID-19 в 2021 году

Свыше 7 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Московской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в 2021 году.

Перед ревакцинацией военнослужащие повторно проходят обязательное медицинское обследование, изучают противопоказания и ограничения после введения отечественной вакцины «Спутник-V», а после введения каждого из компонентов находятся под трёхдневным наблюдением военных врачей.

Для поддержания коллективного иммунитета военнослужащие через каждые полгода проходят повторную иммунизацию, обеспечивая тем самым безопасность от тяжёлых форм коронавируса у ста процентов личного состава общевойсковой армии ЗВО.

Также в рамках предпринимаемых действий по борьбе с коронавирусной инфекцией военнослужащие участвуют в донорских акциях, где сдают кровь с антителами для нуждающихся в гражданских медучреждениях, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты регулярно помогают населению с санобработкой ключевых объектов инфраструктуры регионов Центрального Черноземья.

Для проведения ревакцинации военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и поддержания боеспособности подразделений в войска еженедельно поступает до 900 единиц вакцин против коронавирусной инфекции.

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