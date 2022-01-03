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03.01.2022 (02:00)

Космические войска ВКС выполнили более 3,5 тысяч специальных работ по контролю космического пространства

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1700 космических аппаратов и осуществили контроль за выводом их на орбиты, а также обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 400 космических объектов.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главный центр разведки космической обстановки , Воздушно-космические силы (ВКС)
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