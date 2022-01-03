03.01.2022 (04:00)

Более 50 учений различного уровня проведено с мотострелковыми подразделениями ВВО в Забайкалье 2021 году

Более 50 учений различного уровня состоялось в 2021 году с мотострелковыми подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае. В большинстве из учений были разыграны практические эпизоды с проведением боевых стрельб и вождением техники.

Также, больше половины мероприятий состоялось в двустороннем формате. Подразделения в большинстве случаев выполняли передислокацию с переброской личного состава, вооружения и военной техники на значительные расстояния с выполнением комбинированных маршей, в том числе с использованием железнодорожного транспорта.

Основным направлением боевой подготовки войск при этом стало практическое применение опыта современных вооруженных конфликтов в процессе обучения военнослужащих.

В течение года отрабатывались такие формы и способы, как учебно-боевые действия в составе снайперских групп, борьба с заминированными малоразмерными целями и беспилотниками.

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