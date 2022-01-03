03.01.2022 (03:00)

Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах провели несколько десятков тактических и тактико-специальных и специальных учений

В минувшем году с военнослужащими соединений и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проведено несколько десятков тактических и тактико-специальных и специальных учений.

Загруженность полигонов, зимой и летом была близка к стопроцентному показателю, подразделения занимались днём и ночью в равном количестве часов.

Наиболее значимым мероприятием в минувшем году стало масштабное учение по противодесантной обороне островов проведенное в сентябре прошлого года при поддержке армейской авиации и сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

К мероприятию было привлечено более 2 тысяч военнослужащих, 350 единиц военной и специальной техники, в том числе современные комплексы беспилотных летательных аппаратов, армейская авиация и корабли Тихоокеанской флотилии.

На полигонах армейского корпуса ВВО были усовершенствованы и оборудованы новые специальные участки для проведения упражнений по армейской тактической стрельбе, которые представляют собой всевозможные укрытия и элементы зданий.

В 2022 году военнослужащие армейского корпуса ВВО планируют принять участие более чем в двадцати конкурсах Армейских международных игр «АРМИ-2022».

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