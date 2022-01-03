03.01.2022 (02:30)

Свыше тысячи часов в воздухе провели беспилотные летательные аппараты ВВО за прошедший год в Республике Бурятия

Подразделение беспилотной авиации общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, подвели итоги за прошедший год обучения.

В зимнем и летнем периоде обучения беспилотники совершили налет свыше тысячи часов, использовались в дневное и ночное время суток в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений, контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО, что позволяло объективно оценить боеготовность армии.

Установленные на самолётах видеокамеры в реальном времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования бронетехники.

Также для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения электронных пусков ракет ОТРК «Искандер-М», применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Специалисты радиоэлектронной борьбы учились выводить из строя беспилотники с помощью новейшей станции помех «Поле-21».

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