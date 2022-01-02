02.01.2022 (12:45)
Военнослужащие Балтийского флота заняли призовые места в международных армейских играх Арми-2021
В 2021 году балтийцы приняли активное участие в Армейских международных играх. Команды Балтийского флота выступали в 15 окружных этапах АрМИ-2021, где одержали победы в конкурсах «Военное ралли» и «Мастера автобронетанковой техники», заняв в других состязаниях два вторых и два третьих места. Всего в Армейских играх приняли участие 132 балтийца.
Моряками-балтийцами завоеваны 7 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам подготовки. Помимо этого, по итогам 2021 года среди флотов ВМФ России 1-е место занял Балтийский флот.
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