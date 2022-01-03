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03.01.2022 (01:30)

Более 1.3 тысяч мероприятий проведено в ВВО для подготовки офицеров в минувшем году

В 2021 году в рамках профессионально-должностной подготовки офицеров Восточного военного округа проведено более 1300 мероприятий.

В частности, офицеры совершенствовали тактическую, тактико-специальную, огневую подготовку. Сдавали зачеты по вождению боевых машин.

Также, они оказывали свои навыки в специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите, инженерной подготовке.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки офицеров в минувшем году организовано более 750 инструкторско-методических занятий, более 420 показных занятий, а также десятки методических совещаний, конференций и круглых столов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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