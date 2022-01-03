03.01.2022 (01:00)

С военнослужащими Амурской общевойсковой армии ВВО проведены десятки тактических учений в 2021 году

Свыше 60 тактических учений организовано в мотострелковых соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

Военнослужащие объединения приняли участие в ротных, батальонных, бригадных, международных учениях. Помимо этого, было выполнено несколько сотен огневых задач с боевой стрельбой из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин.

В частности летний период обучения в соединениях и воинских частях объединения завершился с хорошими оценками по основным предметам обучения, таких как вождение, тактическая и огневая подготовка.

Результат наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки, профессионализм и боевую выучку. Это обусловлено высокой интенсивностью практических занятий и максимальной загруженностью полигонной учебно-материальной базы. Подразделения занимались практически круглосуточно, так как 50 процентов всех занятий проходило ночью.

В 2022 году предусмотрено повышение интенсивности боевой учебы воинских частей и соединений общевойсковой армии.

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