02.01.2022 (12:15)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели более четырех тысяч мероприятий боевой подготовки за 2021 год

По некоторым показателям она оказалась и того выше. Например, число стрельб из стрелкового оружия увеличилось почти на 50%, из вооружения танков и боевых машин – на 40%. Всего же с начала этого года военнослужащие провели более четырех тыс. мероприятий боевой подготовки. Кроме этого, личный состав подразделений береговых войск и армейского корпуса выполнил более 8800 прыжков с парашютом различной сложности.

В период обучения подразделения, воинские части нарастили боевой потенциал и выучку военнослужащих. Были успешно выполнены задачи по поддержанию и обучению основным предметам боевой подготовки мотострелковых, танковых, артиллерийских и специальных подразделений. Основной упор был сделан на увеличение числа практических занятий, а также на совершенствование и слаженность воинских коллективов.

Всего военнослужащие подразделений провели более 2 тысяч занятий по тактической подготовке, в том числе свыше 100 учений разного уровня с боевой стрельбой, включая полковые учения и участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021».

На самом западном рубеже Российской Федерации части армейского корпуса постоянно пополняются современным вооружением, так за прошедший год в танковый полк поступило более 40 современных танков Т-72 Б3М, около 1 тысячи военнослужащих получили новую боевую экипировку «Ратник», которая также носит неофициальное название «комплект солдата будущего». Это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению. Также личным составом воинских частей дивизии постоянно совершенствуется боевая подготовка. Экипажи и номера расчетов танков Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2, БПМ-3, РСЗО «ГРАД», а также артиллерийских систем провели свыше тысячи боевых стрельб штатным снарядом, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17.

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