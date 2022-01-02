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02.01.2022 (11:45)

На Балтийском флоте в новогоднюю ночь накрыли праздничные столы

В праздничные дни для балтийцев повсеместно введен специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. В их меню вошли несколько видов фруктов, печенье и конфеты.

На боевых кораблях для экипажей подают популярные у россиян, в новогоднюю ночь, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», а также другие традиционные блюда русской кухни. Разнообразие остального меню зависит от таланта и воображения корабельных коков.

В наступившем 2022 году в организации питания на Балтийском флоте будет продолжена практика проведения Дней национальной кухни, которые позволят каждому военнослужащему попробовать профессионально приготовленные блюда различных народов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники
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