02.01.2022 (14:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Новым годом
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами посетили детский дом.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ поздравили персонал и воспитанников детского дома с Новым годом, а в качестве подарков вручили продовольственные товары, конфеты, торты и фрукты.
Российские военнослужащие регулярно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания. В рамках визита военнослужащие рассказали детям о всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении юнармии, а также о порядке посвящения в юнармейцы и вступления в юнармейский отряд.
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