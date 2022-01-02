Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2022 (13:00)

Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Российских военнослужащих в Приднестровье несущих службу в новогоднюю ночь на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности поздравили с Новым годом и наступающим Рождеством.

Поздравить военнослужащих российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС) несущих службу в новогоднюю ночь на миротворческих постах прибыли офицеры штаба РВК МС во главе со старшим военным начальником РВК МС полковником Дмитрием Сорокиным.

В 2022 году в Приднестровье отметят 30-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В 2021 году около 3 тыс. граждан поступило на военную службу по контракту в подразделения общевойсковой армии ЗВО
Командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги 2021 учебного года
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили с Новым годом юнармейцев
Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false