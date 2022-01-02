02.01.2022 (13:00)
Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом
Российских военнослужащих в Приднестровье несущих службу в новогоднюю ночь на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности поздравили с Новым годом и наступающим Рождеством.
Поздравить военнослужащих российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС) несущих службу в новогоднюю ночь на миротворческих постах прибыли офицеры штаба РВК МС во главе со старшим военным начальником РВК МС полковником Дмитрием Сорокиным.
В 2022 году в Приднестровье отметят 30-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.
Новости по теме:
В 2021 году около 3 тыс. граждан поступило на военную службу по контракту в подразделения общевойсковой армии ЗВО
Командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги 2021 учебного года
Метки: