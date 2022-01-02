02.01.2022 (12:00)

Перевооружение Бологовского ракетного соединения на ПГРК «Ярс» начнется в 2022 году

Самая западная дивизия РВСН - Бологовское ракетное соединение, расположенное в Тверской области, будет переоснащаться на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Проведены подготовительные работы по перевооружению ракетной дивизии. В настоящее время Бологовское ракетное соединение несёт боевое дежурство на самом надёжном и самом массовом за историю РВСН мобильном ракетном комплексе «Тополь». За время своего существования ракетное соединение сменило четыре типа ракетных комплекса.

«Ярс» - ракетный комплекс существующий как в мобильном, так и в стационарном шахтном варианте базирования.

Из восьми соединений РВСН, оснащённых мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение.

В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

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