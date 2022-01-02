02.01.2022 (11:30)
Ленинградскую армию ВВС и ПВО пополнили более 3000 призывников
В ходе завершившегося осеннего призыва 2021 года Ленинградское объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилось более 2000 призывниками и более 1000 военнослужащих из учебных воинских частей.
Каждый новобранец обеспечен всеми установленными видами довольствия и персональными электронными картами.
По прибытию в подразделение военнослужащие прошли двухнедельный карантин, а также углубленное изучение морально-психологического состояния и деловых качеств с использованием современных методик в области психологического изучения личности.
На данный момент 90% новобранцев уже приняли военную присягу и уже прошли курс общевойсковой подготовки в отдельных сводных учебных подразделениях.
Новости по теме:
В 2021 году около 3 тыс. граждан поступило на военную службу по контракту в подразделения общевойсковой армии ЗВО
Порядка 1,3 тысячи граждан прошли отбор военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках прошедшего осеннего призыва 2021 года
Командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги 2021 учебного года
Метки: