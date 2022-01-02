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02.01.2022 (11:30)

Ленинградскую армию ВВС и ПВО пополнили более 3000 призывников

В ходе завершившегося осеннего призыва 2021 года Ленинградское объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилось более 2000 призывниками и более 1000 военнослужащих из учебных воинских частей.

Каждый новобранец обеспечен всеми установленными видами довольствия и персональными электронными картами.

По прибытию в подразделение военнослужащие прошли двухнедельный карантин, а также углубленное изучение морально-психологического состояния и деловых качеств с использованием современных методик в области психологического изучения личности.

На данный момент 90% новобранцев уже приняли военную присягу и уже прошли курс общевойсковой подготовки в отдельных сводных учебных подразделениях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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