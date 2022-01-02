02.01.2022 (11:00)

Для войск РХБ защиты разрабатывается многоцелевой робототехнический комплекс войск с БпЛА

В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК­РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух БпЛА на базе «Орлан­10» с комплектами сменного навесного оборудования.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах. Комплекс оснащён помехозащищённой системой управления и передачи данных. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Наземные средства комплекса обеспечат ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче информации составит 25 км.

Работа по созданию МРК-РХБЗ осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

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