02.01.2022 (10:30)

Более 300 военнослужащих Волгоградского гарнизона ЮВО приобрели жилье по военной ипотеке в 2021 году

В Волгоградской области более 300 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приобрели жилье по программе военной ипотеки в 2021 году.

Из них свыше 220 человек стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, около 20 приняли участие в долевом строительстве многоквартирных домов, порядка 60 военнослужащих приобрели жилой дом с земельным участком.

Средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составила 55,9 квадратных метров, средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 107,4 квадратных метров.

Накопительный взнос на одного участника накопительно-ипотечной системы (НИС) в 2021 году был установлен в размере 299,081 тыс. руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется 24,923 тыс. руб.

Военная ипотека, с которой сегодня работает большинство банков России, рассчитана на военнослужащих, являющихся участниками накопительно-ипотечной системы обеспечения военным жильем. Данная программа, стартовавшая с января 2005 года, разработана Минобороны РФ совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. По военной ипотеке военнослужащий может купить жилье уже через три года после начала службы. Особенностью данной программы является то, что за ипотечный кредит полностью расплачивается государство.

Всего за время функционирования НИС военнослужащие в Волгоградской области заключили более 4 тыс. сделок по приобретению жилья.

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