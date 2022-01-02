02.01.2022 (10:00)

Наплаванность экипажей кораблей ВМФ России в 2021 году составила около 17 500 суток

В истекшем 2021 году общий показатель наплаванности кораблей и подводных лодок составил свыше 17500 суток. Силы Военно-Морского Флота приняли участие в свыше 900 тактических и командно-штабных учениях, а также в 11 международных учениях.

«На высоком уровне эффективности силами Военно-Морского Флота были выполнены задачи по плану комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», а также исследовательской экспедиции «Два капитана». Эти мероприятия продемонстрировали высокий профессионализм и выучку личного состава. На практике подтверждена способность Военно-Морского Флота решать задачи повышенной сложности», - подчеркнул адмирал Николай Евменов, подводя итоги года.

По указанию Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ произведен анализ действий сил Военно-Морского Флота в 2021 году. Результаты этого анализа доведены до командования флотов и Каспийской флотилии.

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