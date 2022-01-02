02.01.2022 (09:30)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области состоялся праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

В 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли участие семьи военнослужащих.

Семейные команды на время проходили этапы эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Победители соревнований получили сладкие призы от Деда Мороза, который был главным судьей спортивных состязаний.

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