Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2022 (09:30)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области состоялся праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

В 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли участие семьи военнослужащих.

Семейные команды на время проходили этапы эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Победители соревнований получили сладкие призы от Деда Мороза, который был главным судьей спортивных состязаний.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В 2021 году экипажи кораблей КФл выполнили мероприятия плана боевой подготовки морских сил на 133%
На военной базе ЮВО в Армении стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих
На территории ЮВО в 2022 году будет проведено 10 всеармейских конкурсов «АрМИ-2022»
Соединение спецназа ЮВО в Краснодарском крае пополнилось современными станциями ближней разведки

Метки:
Спорт , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false