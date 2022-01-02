02.01.2022 (09:00)

В 2021 году экипажи кораблей КФл выполнили мероприятия плана боевой подготовки морских сил на 133%

По итогам 2021 учебного года экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) выполнили мероприятия плана боевой подготовки морских сил КФл на 133% – наплаванность кораблей составила свыше 1200 суток.

Такие показатели связаны с повышением интенсивности боевой подготовки и увеличением объема учебно-боевых задач в морских полигонах и в дальней морской зоне.

В течение года на КФл было отработано и сдано более 100 курсовых задач, в том числе выполнено свыше 500 боевых упражнений. Проведены учебно-боевые стрельбы по наземным, воздушным и морским целям, в том числе ракетные стрельбы комплекса «Калибр-НК». Базовыми и рейдовыми тральщиками флотилии протралено порядка 1 тыс. кв. миль в ходе ведения противоминных действий. Всего за учебный период боевые корабли КФл прошли свыше 82 тыс. морских миль.

На морских учениях для корректировки артиллерийского огня по морским и наземным целям активно применялись беспилотные летательные аппараты «Элерон-3» и «Орлан-10», что позволило вести объективный контроль поражения целей в режиме онлайн, увеличить точность нанесения удара по объектам поражения, а также сократить количество боеприпасов на пристрелку и время выполнения огневых задач.

При выполнении задач по предназначению экипажи кораблей и судов КФл отработали элементы совместного плавания в составе корабельных ударных групп, при ведении учебно-боевых действий в условиях применения воздушных средств нападения, а также обеспечение высадки сил морского десанта на необорудованные участки морского побережья.

Во время нахождения в море с экипажами также были проведены комплексы корабельных учений – по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть кораблей, радиоэлектронной борьбе, совместному маневрированию, прохождению кораблями узких проходов и др.

По итогам 2021 учебного года все мероприятия плана боевой подготовки морских сил КФл выполнены в полном объёме.

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