02.01.2022 (08:45)

Командование Амурского общевойскового объединения ВВО исполнило новогодние мечты детей с «Елки желаний»

Командование Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) исполнило новогодние пожелания детей из малоимущих семей и детей-сирот. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В преддверии Нового года дети писали свои новогодние пожелания на открытках, которые вывешивали на различные новогодние елки города.

Командующий Амурским общевойсковым объединением генерал-майор Александр Санчик совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили общеобразовательные и культурные учреждения, в которых были установлены новогодние елки, и выбирали в случайном порядке по одному пожеланию.

Дети прокатились в санях, запряженных тройкой белых лошадей, отведали сладкие угощения и получили из рук командующего Амурским общевойсковым объединением ВВО генерала-майора Александра Санчика подарки к Новому году.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

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