Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2022 (08:45)

Командование Амурского общевойскового объединения ВВО исполнило новогодние мечты детей с «Елки желаний»

Командование Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) исполнило новогодние пожелания детей из малоимущих семей и детей-сирот. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В преддверии Нового года дети писали свои новогодние пожелания на открытках, которые вывешивали на различные новогодние елки города.

Командующий Амурским общевойсковым объединением генерал-майор Александр Санчик совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили общеобразовательные и культурные учреждения, в которых были установлены новогодние елки, и выбирали в случайном порядке по одному пожеланию.

Дети прокатились в санях, запряженных тройкой белых лошадей, отведали сладкие угощения и получили из рук командующего Амурским общевойсковым объединением ВВО генерала-майора Александра Санчика подарки к Новому году.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 600 огневых задач выполнили в уходящем году артиллеристы общевойскового объединения ВВО в Бурятии
Более 10 ракетных стрельб состоялось на Тихоокеанском флоте в 2021 году
Военные полицейские Южно-Сахалинского гарнизона ВВО обеспечат безопасность в военных гарнизонах на Сахалине и Курильских островах в период новогодних праздников
Порядка 1,3 тысячи граждан прошли отбор военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках прошедшего осеннего призыва 2021 года

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false