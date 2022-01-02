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02.01.2022 (04:45)

Военнослужащие ВТА регулярно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию и популяризации военной службы

В Тверском соединении военно-транспортной авиации и авиационных полках активно проводятся мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание и популяризацию военной службы в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ среди молодого поколения.

Работа проводится среди учащихся довузовских общеобразовательных учреждений, в суворовских училищах и кадетских классах. За 2021 год военнослужащими военно-транспортной авиации были проведены открытые «уроки мужества», организованы экскурсии на территории частей ВТА с посещением аэродромов и музеев авиационных полков.

В рамках проводимых мероприятий военнослужащие рассказывают об организационной структуре ВКС, истории создания военно-транспортной авиации, различных типах воздушных судов и их летных характеристиках, а также наглядно демонстрируют учебные фильмы. Военно-патриотическую работу проводят представители военно-политической, штурманской, инженерно-авиационной, тыловой службы и др.

Благодаря взаимодействию с муниципальными общеобразовательными учреждениями, за прошедший год в Тверской подшефной школе было сформировано два новый кадетских класса с авиационным уклоном.

В текущем году планируется увеличить количество проводимых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и популяризацию службы в ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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