02.01.2022 (01:15)
Дети военнослужащих ВТА получили подарки в Новый год
Командование Тверского соединения военно-транспортной авиации в Новый год организовало поздравление семей военнослужащих с детьми.
Детей поздравил командир соединения ВТА совместно с заместителем командира дивизии по военно-политической работе и главным героем праздника – Дедом Морозом.
В каждом доме с нетерпением готовились к встрече с главным символом Нового года. Ребята рассказывали стихи, пели песни и танцевали с Дедом Морозом. Не обошлось без чаепитий и традиционных хороводов вокруг новогодней елки.
Затем детям подарили сладкие подарки и игрушки, о которых они писали в своих письмах Деду Морозу.
Новости по теме:
Более 500 военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации обеспечивали в новогоднюю ночь боеготовность в нарядах и караулах
В период новогодних праздников в соединении ВТА спланированы спортивные и культурно-массовые мероприятия
Метки: