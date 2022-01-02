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02.01.2022 (01:15)

Дети военнослужащих ВТА получили подарки в Новый год

Командование Тверского соединения военно-транспортной авиации в Новый год организовало поздравление семей военнослужащих с детьми.

Детей поздравил командир соединения ВТА совместно с заместителем командира дивизии по военно-политической работе и главным героем праздника – Дедом Морозом.

В каждом доме с нетерпением готовились к встрече с главным символом Нового года. Ребята рассказывали стихи, пели песни и танцевали с Дедом Морозом. Не обошлось без чаепитий и традиционных хороводов вокруг новогодней елки.

Затем детям подарили сладкие подарки и игрушки, о которых они писали в своих письмах Деду Морозу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Военно-транспортная авиация
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