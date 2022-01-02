02.01.2022 (00:45)

Творческая группа ЦОК ВКС поздравила военнослужащих ВКС и медиков с Новым годом

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) и юнармейцев Центра военно-патриотического воспитания ВКС поздравила с Новым годом и наступающим Рождеством военнослужащих ВКС, находящихся на излечении в Филиале №1 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России.

«Мы по традиции в период новогодних праздников приезжаем в этот госпиталь, чтобы поздравить военнослужащих и медицинский персонал с праздниками и подарить мгновения радости и веселья в эти дни», – сказал начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Участники творческой группы ЦОК ВКС в этот день перевоплотились в Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей. Они пели прямо в лечебных палатах и холле больничного корпуса. В ответ пациенты и медперсонал смотрели выступление и аплодировали, не жалея ладоней. Всем были вручены сладкие подарки.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, подготовленных Главным командованием ВКС и ЦОК ВКС в рамках празднования Нового года и Рождества.

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