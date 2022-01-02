02.01.2022 (01:45)
В Тверском соединении ВТА прошла комплексная тренировка групп антитеррора
На территории Тверского полка военно-транспортной авиации прошло тактико-специальное занятие с участием групп антитеррора.
В рамках занятия были отработаны условные сценарии отражения вооруженного нападения и проникновения на территорию воинской части и объекты аэродрома.
Также были отработаны действия дежурных подразделений и лиц суточного наряда во время нападения условного противника и ликвидации последствий террористических актов.
Во время занятий военнослужащими применялись холостые патроны и дымовые шашки для создания обстановки максимально приближенной к боевой.
По завершению занятия были подведены итоги тренировки и оценены действия личного состава во время комплексной тренировки.
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