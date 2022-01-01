01.01.2022 (12:45)

Более 500 военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации обеспечивали в новогоднюю ночь боеготовность в нарядах и караулах

Более 500 военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации, дислоцированного в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, в новогоднюю ночь обеспечивали боеготовность в нарядах и караулах.

Для военнослужащих по призыву, которые не несли боевое дежурство, были организованы праздничные столы в подразделениях. В казармах накануне праздника были установлены елки в соответствии с правилами пожарной безопасности. В подразделениях транслировались фильмы и новогодние развлекательные программы.

В течение всех новогодних праздников военнослужащих ждут спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Клубы в соединениях и воинских частях будут работать ежедневно.

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