01.01.2022 (22:00)

В ОКИК ГИКЦ им. Г.С. Титова в Бурятии прошли праздничные мероприятия

В отдельном командно-измерительном комплексе Главного испытательного космического центра (ОКИК ГИКЦ) имени Г.С. Титова, расположенном в городе Улан-Удэ, прошли праздничные мероприятия.

На площади военного городка военнослужащие возвели ледяные горки и сказочный замок.

На импровизированной сцене с поздравлениями выступили Дед Мороз и Снегурочка, а артисты порадовали всех присутствующих песнями и танцами.

Для посетителей была развернута полевая кухня с горячими напитками и угощениями.

Также независимой комиссией, возглавляемой заместителем начальника отдельного командно-измерительного комплекса по военно-политической работе подполковником Владиславом Колесником, были определены победители конкурса ледяных фигур, возведенных на площади военного гарнизона.

«Дарить радость, минуты счастья в предпраздничные дни детям, семьям, станет для нас доброй традицией. В Новый год очень важно создать сказочную атмосферу для каждого, охватить всех заботой, теплотой и вниманием, сделать их жизнь чуточку ярче и интересней», – отметил начальник отдельного командно-измерительного комплекса подполковник Валерий Снапков.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, подготовленных командованием и военнослужащими отдельного командно-измерительного комплекса в рамках празднования Нового года и Рождества.

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