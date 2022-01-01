Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2022 (20:30)

В технополисе «ЭРА» обсудили направления развития технологий искусственного интеллекта в ВС РФ

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошел круглый стол на тему «Перспективные направления развития технологий искусственного интеллекта в Вооруженных силах Российской Федерации».

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации (ГУИР МО РФ) генерал-майора Александра Осадчука с участием представителей предприятий промышленности и операторов научных рот.

Выступая с приветственным словом, Александр Осадчук уделил внимание вопросам быстрого развития технологий обработки и хранения информации, а также безопасности. «Важно, чтобы большие объемы данных были надежно защищены и структурированы», – отметил он.

В ходе круглого стола участники обсудили результаты, полученные при реализации проектов в Центре машинного обучения, состояние развития систем с искусственным интеллектом в нашей стране, а также актуальные мировые тенденции.

Молодые ученые выступили с докладами о направлениях развития искусственного интеллекта в технополисе "ЭРА" и о ходе своих исследований в рамках реализации перспективных проектов в области искусственного интеллекта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Технополисе прошло мероприятие, посвященное празднованию Нового года
Новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота приступили к курсу общевойсковой подготовки
В технополисе «ЭРА» прошел первый шахматный турнир
Военный комиссариат Башкортостана отправил призывников в научные роты

Метки:
Научные роты , Технополис Эра
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false