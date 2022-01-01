01.01.2022 (20:30)

В технополисе «ЭРА» обсудили направления развития технологий искусственного интеллекта в ВС РФ

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошел круглый стол на тему «Перспективные направления развития технологий искусственного интеллекта в Вооруженных силах Российской Федерации».

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации (ГУИР МО РФ) генерал-майора Александра Осадчука с участием представителей предприятий промышленности и операторов научных рот.

Выступая с приветственным словом, Александр Осадчук уделил внимание вопросам быстрого развития технологий обработки и хранения информации, а также безопасности. «Важно, чтобы большие объемы данных были надежно защищены и структурированы», – отметил он.

В ходе круглого стола участники обсудили результаты, полученные при реализации проектов в Центре машинного обучения, состояние развития систем с искусственным интеллектом в нашей стране, а также актуальные мировые тенденции.

Молодые ученые выступили с докладами о направлениях развития искусственного интеллекта в технополисе "ЭРА" и о ходе своих исследований в рамках реализации перспективных проектов в области искусственного интеллекта.

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