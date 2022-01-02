02.01.2022 (08:30)

На военной базе ЮВО в Армении стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих в рамках праздничных культурно-массовых мероприятий.

В течение недели в гарнизонах военной базы отделом по физической подготовке и спорту во взаимодействии с военно-политическим отделом будут проведены спортивные состязания между подразделениями. Военнослужащие разнообразят выходные дни активным отдыхом, а состязательный дух укрепит военные коллективы подразделений.

Военнослужащие будут соревноваться за звание «лучшее подразделение» в перетягивании каната, забегах на различные дистанции, подтягивании на перекладине, рывке гири 24 и 32 кг, силовом троеборье, а также в армрестлинге, лыжном спринте и биатлоне. Кроме того, между подразделениями будет организован чемпионат по мини-футболу.

Возможности нового спортивного и культурно-досугового центра военной базы позволяют проводить одновременно несколько конкурсов и состязаний.

В новогодних мероприятиях примут участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО. По итогам соревнований представители судейской команды из числа инструкторов по физической подготовке и спорту наградят победителей грамотами, кубками и подарками.

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