02.01.2022 (08:00)

Ивановские десантники приготовили более 1 тысячи подарков детям на Новый год и Рождество

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения с Дедом Морозом и Снегурочкой, совместно с ветеранской организацией «Союз Десантников» Ивановской области, посетили Кохомскую коррекционную школу, где поздравили детей с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Гвардейцы-десантники показали детям людскую парашютную систему Д-10, ее устройство, а также способы ее применения при десантировании из различных типов самолетов и вертолетов. Показали неполную разборку и сборку автомата АК 74М. Каждый ребенок смог потрогать, ощутить тяжесть боевого оружия и попробовать его разобрать самостояьельно на время.

После просмотра выставки Дед Мороз и Снегурочка провели новогодний утренник для воспитанников школы. Несмотря на трудности в движении, все дети водили хороводы и принимали активное участие в интересных играх, читали стихи Деду Морозу и получали за это подарки.

По завершении праздничных мероприятий воспитанникам школы были вручены сладкие подарки. Дети были рады такому вниманию со стороны гвардейцев-десантников.

Посещение кохомского школьного учреждения в Ивановской области десантники осуществили впервые.

В этом месяце данная акция не первая в своем роде. Накануне представители гвардейского соединения ВДВ посетили Ивановский детский дом «Родничок», где поздравили детишек с наступающим Новым годом, а многодетные семьи из воинских частей соединения получили новогодние подарки.

В рамках совместных новогодних акций командования Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, организаций «Офицеры России» и «Союз Десантников» Ивановской области порядка 1000 детей получили подарки к Новому году.

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