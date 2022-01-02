02.01.2022 (07:45)

На территории ЮВО в 2022 году будет проведено 10 всеармейских конкурсов «АрМИ-2022»

Всеармейский этап десяти конкурсов пройдет на территории Южного военного округа (ЮВО).

«Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоятся на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Во Владикавказе на полигоне Шалхи будут проведены состязания «Снайперский рубеж» и «Военно-медицинская эстафета». В Севастополе традиционно будут соревноваться водолазы в конкурсе «Глубина», в Ейске специалисты войсковой ПВО примут участие в конкурсе «Чистое небо», в п.Терскол в Кабардино-Балкарии состоятся соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо». На базе учебного центра в городе Волжский будут состязаться военные инженеры в конкурсах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

С началом нового учебного года в воинских частях ЮВО стартовал отбор лучших специалистов в более, чем 30 конкурсах различных родов войск, видов вооруженных сил и направлений профессиональной деятельности.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников сообщил о результатах участия военнослужащих в АрМИ-2021.

«Представительство округа в Армейских международных играх в 2021 году повысилось, всего в команды Российской Федерации было отобрано 288 военнослужащих, что на 58 % выше показателей прошлого года», – отметил А. Дворников.

В рамках проведения Армейских международных игр «АрМИ-2021» представители ЮВО в 14 конкурсах заняли 10 первых мест и четыре вторых места, а летные экипажи 4-й армии ВВС и ПВО в конкурсе «Авиадартс» поставили общий рекорд конкурса, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на 12 баллов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице