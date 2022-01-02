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02.01.2022 (07:30)

В 2021 году около 3 тыс. граждан поступило на военную службу по контракту в подразделения общевойсковой армии ЗВО

В 2021 году около 3 тысяч граждан России поступило на военную службу по контракту в части и соединения гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Московской областях.

Около 60% военнослужащих подписали контракт во время прохождения службы по призыву. 40% граждан, имеющих высшее или средне профессиональное образование, изъявили желание подписать контракт в соответствующих пунктах отбора на военную службу по контракту, после чего были направлены для прохождения дополнительной подготовки в учебные центры округа.

Согласно данным опроса, основными аргументами подписания контракта с Министерством обороны Российской Федерации стали высокий уровень развития соответствующих специализаций для трудового стажа, хороший уровень денежного довольствия, стабильность, наличие программы военной ипотеки и обеспечение медицинской помощью не только военнослужащим, но и членам их семей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Контрактник , Служба по контракту
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