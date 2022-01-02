02.01.2022 (07:00)

Соединение спецназа ЮВО в Краснодарском крае пополнилось современными станциями ближней разведки

Партия из пяти комплектов современных станций ближней разведки (СБР) «Фара» и радиолокационные станции «Соболятник» поступили на вооружение соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае.

Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.

Одной из особенностей станции «Соболятник» является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения.

Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня артиллерии.

При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных потребителям.

СБР «Фара» может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости.

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