01.01.2022 (19:00)

Артем и Александр Каземирские в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» побывали в Омском кадетском военном корпусе

В рамках проведения новогодней Всероссийской акции «Елка желаний» военнослужащие Воздушно-десантных войск продолжают исполнение новогодних желаний детей, которые написали письма с пожеланиями Деду Морозу.

В своем письме, которое попало на Новогоднюю елку командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, восьмилетние близнецы Артем и Александр Каземирские написали о своей мечте стать военными и побывать в Омском кадетском военном корпусе.

Исполнил желание детей заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Ребятам показали классы одного из самых современных военно-учебных заведений.

В ходе экскурсии ребята побывали в специально оборудованных кабинетах физики, биологии, информатики и робототехники, посетили классы воздушно-десантной и общевойсковой подготовки.

Восьмилетние мальчики смогли сесть за руль военного грузовика на современном военном тренажере, подержать в своих руках макеты настоящего оружия – автомата АК-74М, винтовки СВД, пулемета ПКМ и гранатомета.

Саша и Артем давно хотели попасть в Омский кадетский корпус. Несмотря на то, что мальчики учатся только во втором классе, они уже твердо решили связать свою жизнь с военной службой.

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