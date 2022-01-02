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02.01.2022 (06:30)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота стартовал новогодний спортивный чемпионат

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в рамках проведения культурно-массовых мероприятий с военнослужащими стартовал пятидневный новогодний спортивный чемпионат.

Чемпионат включает состязания в различных игровых, легкоатлетических и силовых видах спорта, в числе которых: мини-футбол, различные эстафеты, перетягивание каната, гиревой спорт и подтягивание на перекладине. В соревнованиях принимают участие около 1 тыс. военнослужащих различных категорий.

Кроме того, в рамках спортивного мероприятия будут проведены так называемые «Новогодние старты» – забеги на 1 и 3 км.

В состав судейской коллегии включены наиболее подготовленные военнослужащие и инструкторы по физической подготовке из состава воинских частей Новороссийской ВМБ.

В завершение чемпионата победителей в личных и командных первенствах наградят памятными и сладкими призами, а также подарками и грамотами.

Все мероприятия проводятся с соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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