02.01.2022 (06:00)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» провел учение по борьбе за живучесть

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» соединения подводных лодок Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть.

По легенде учения, в период стоянки у причальной стенки в пункте базирования на подводной лодке в одном из отсеков произошло возгорание.

В ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, надеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также были отработаны взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота.

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