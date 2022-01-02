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02.01.2022 (05:00)

Во Владикавказе стартовал чемпионат по дзюдо среди военнослужащих ЮВО

Во Владикавказе в рамках праздничных культурно-массовых мероприятий стартовал чемпионат по дзюдо среди военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В соревнованиях принимают участие более 90 военнослужащих в составе 10 армейских команд. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях – от 58 кг и заканчивая силачами в абсолютной весовой категории свыше 105 кг. Силу и технику участников оценивает коллегия судей на двух оборудованных точках.

Победители и призеры в своих весовых категориях получат призы и ценные подарки от командования армии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Южный военный округ
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