02.01.2022 (04:30)

Более 500 единиц специального вооружения получили подразделения военной полиции ЦВО в 2021 году

Более 500 единиц специального вооружения получили подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году. Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

«В 2021 году подразделения военной полиции ЦВО получили более 500 единиц специального вооружения, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств», – заявил Константин Смирнов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в 2021 году подразделения военной полиции округа получили современные защитные комплекты «Модуль-Монолит», щиты «Авангард», лазерные фонари «Поток», а также комплекты оружия нелетального действия. Также новинками специальных средств, поступивших на вооружение военных полицейских ЦВО, стали универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты для самообороны «Оса».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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