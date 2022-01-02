Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2022 (04:30)

Более 500 единиц специального вооружения получили подразделения военной полиции ЦВО в 2021 году

Более 500 единиц специального вооружения получили подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году. Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

«В 2021 году подразделения военной полиции ЦВО получили более 500 единиц специального вооружения, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств», – заявил Константин Смирнов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в 2021 году подразделения военной полиции округа получили современные защитные комплекты «Модуль-Монолит», щиты «Авангард», лазерные фонари «Поток», а также комплекты оружия нелетального действия. Также новинками специальных средств, поступивших на вооружение военных полицейских ЦВО, стали универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты для самообороны «Оса».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 2500 военнослужащих объединения ЦВО в Сибири выполнили квалификационные уровни физической подготовленности в 2021 году
Военные полицейские Южно-Сахалинского гарнизона ВВО обеспечат безопасность в военных гарнизонах на Сахалине и Курильских островах в период новогодних праздников
Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность во время новогодних праздников в Новочеркасске
В Ярославской области на вооружение инженерно-саперного полка танковой армии ЗВО поступит в 2022 году несколько роботизированных комплексов «Уран-6»

Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция , Перевооружение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false