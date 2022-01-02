02.01.2022 (04:00)

Более 50 единиц военной техники поступило в российскую военную базу в Таджикистане в 2021 году

Более 50 новых и модернизированных единиц военной и специальной техники поступило на вооружение 201-ой российской военной базы в Таджикистане в 2021 году.

По плану оснащения войск, в соединение были поставлены модернизированные танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, ремонтно-слесарные мастерские, мастерские технического обслуживая для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях. Также в 2021 году на вооружение базы поступила партия новых автоматов АК-12, современные переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, 12.7-мм пулеметы НСВ «Утес», противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Артиллерийские подразделения усилил переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок», предназначенный для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов, корректировки огня дружественных огневых средств.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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