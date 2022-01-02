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02.01.2022 (03:30)

Более 18 тыс. военно-патриотических мероприятий проведено в ЦВО в 2021 году

Более 18 тыс. военно-патриотических мероприятий для допризывной молодежи проведено в Центральном военном округе (ЦВО) в 2021 году. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

«Свыше 18 тысяч военно-патриотических мероприятий для юнармейцев и детей военнослужащих из регионов Урала, Сибири и Поволжья проведены в воинских частях и центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», а также на территории российских военных объектов в Киргизии и Таджикистане в 2021 году. Для подрастающего поколения были организованы спортивные игры, викторины и учебно-военные сборы», – заявил генерал-майор Рустам Миннекаев.

Он отметил, что отдельное внимание уделялось работе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных конфликтов современности и поисковыми организациями, специализирующимися на поиске и установлении судьбы красноармейцев.

«В том числе организован ряд выставок и передвижных экспозиций, основу которых составили архивные документы и артефакты музеев домов офицеров Центрального военного округа и фондов поисковых организаций», – добавил Рустам Миннекаев.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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