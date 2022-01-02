02.01.2022 (03:00)

Более 2500 военнослужащих объединения ЦВО в Сибири выполнили квалификационные уровни физической подготовленности в 2021 году

Более 2500 военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили квалификационные уровни физической подготовленности в 2021 году, что на 21% больше показателей прошлого года. За аналогичный период 2020 года квалификационные уровни выполнили около 2200 военнослужащих.

Звание мастер спорта было присвоено 95 военнослужащим. Кандидатами в мастера спорта стали 39 человек. Нормативы на 1 разряд выполнили семь военнослужащих. Высший квалификационный уровень был присвоен 2188 военнослужащим, 1 квалификационный уровень – 161, и 2 квалификационный уровень – 106 военнослужащим.

В 2021 году военнослужащие проявили высокие результаты в спорте и физической подготовке и принимали участие в различного рода соревнованиях не только на территории России, но и за ее пределами. Так, военнослужащие объединения ЦВО завоевали восемь медалей, из них три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Иране в составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации.

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