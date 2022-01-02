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02.01.2022 (02:30)

Более 600 огневых задач выполнили в уходящем году артиллеристы общевойскового объединения ВВО в Бурятии

С начала текущего года военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе проведения мероприятий боевой подготовки было выполнено более 600 огневых задач.

Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 200 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой (полупрямой) наводкой, более 250 с техническими средствами разведки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 50 различных контрольных занятий по стрельбе.

Стоит отметить, что в текущем году военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения округа приняли участие в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2021» на территории Монголии, где успешно выполнили задачи по ликвидации условных бандформирований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Артиллерия
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