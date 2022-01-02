02.01.2022 (02:00)

Более 10 ракетных стрельб состоялось на Тихоокеанском флоте в 2021 году

Более 10 ракетных стрельб было проведено корабельными соединениями на Тихоокеанском флоте (ТОФ) в 2021 году.

Флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Вулкан», а атомный подводный крейсер «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит». Пуски обеих ракет были выполнены в один день и успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров.

Фрегат «Маршал Шапошников» впервые после пройденной модернизации произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр-НК» по наземной цели из акватории Японского моря. В установленное время крылатая ракета поразила мишенную позицию, имитирующую объект военной инфраструктуры условного противника на дальности более 100 километров.

Также фрегат «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели, в ходе которого боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Трижды за год успешно были проведены ракетные пуски крылатых ракет «Москит», произведенные ракетными катерами Тихоокеанского флота.

Завершился календарный 2021 год успешными ракетными стрельбами дизель-электрических подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», которые впервые на Тихоокеанском флоте применили высокоточный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» по береговым и морским целям.

Также, для обеспечения зенитных ракетных стрельб в 2021 году на Тихоокеанском флоте шесть раз были использованы ракеты-мишени «Малахит», запущенные с малых ракетных кораблей флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице