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02.01.2022 (01:30)

Военные полицейские Южно-Сахалинского гарнизона ВВО обеспечат безопасность в военных гарнизонах на Сахалине и Курильских островах в период новогодних праздников

Военнослужащие подразделений военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) приступили к обеспечению безопасности и правопорядка в военных городках соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.

В новогодние праздники военные полицейские организовали пропускной режим на территории гарнизонов, ведут контроль выполнения военнослужащими распорядка и несения службы в суточных нарядах.

Кроме того, наряды военной полиции патрулируют периметры войсковых стрельбищ и полигонов, на развернутых полевых контрольных пунктах ведут учет въезжающей техники и поддерживают пропускной режим.

Военные стражи порядка будут нести круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах, а также на маршрутах движения военного транспорта на протяжении всех новогодних праздников.

Всего к обеспечению безопасности, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины привлечено более 100 военных полицейских Южно-Сахалинского гарнизона ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
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