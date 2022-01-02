02.01.2022 (01:00)

Порядка 1,3 тысячи граждан прошли отбор военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках прошедшего осеннего призыва 2021 года

Военными комиссариатами Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в рамках завершившегося осеннего 2021 года призыва призвано и направлено в войска около 1,3 тысяч граждан.

В рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края были приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости СOVID-19 и сезонными болезнями среди призывников. Сборные пункты и военные комиссариаты муниципальных районов на время проведения мероприятий призыва были обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Помимо этого, все призывники прошли обязательное тестирование на предмет наличия коронавирусной инфекции с использованием современных медицинских экспресс-тестов без забора крови.

Важной особенностью стало то, что в военкоматах и на сборном пункте с призывниками работали только вакцинированные сотрудники.

Непосредственно на сборном пункте перед отправкой в воинские части призывники обеспечивались всем необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами, а также медицинскими средствами защиты и дезинфекции.

Необходимо отметить, что в период службы в войсках каждый из призванных военнослужащих имеет возможность сделать двухкомпонентную прививку препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице