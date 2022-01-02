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02.01.2022 (00:30)

В новогодние праздники военные кинологи ВВО проводят тренировки со своими питомцами

В Хабаровском крае военные кинологи отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в период проведения новогодних праздников посещают служебных собак. В общей сложности в соединении насчитывается порядка 30 животных.

В новогодние каникулы военнослужащие посещают своих питомцев, проводят выгул животных, вычесывают четвероногих друзей, а также выполняют очистку вольеров. Более того, кинологи со служебными собаками проходят специальную полосу препятствий.

Военнослужащие-кинологи Амурской общевойсковой армии ВВО – неоднократные призеры соревнований и конкурсов армейских международных игр «АрМИ».

«После выходных и праздничных дней, с конца января, мы приступим к проведению интенсивных тренировок, чтобы представить объединение на окружных соревнованиях» – сообщила победитель АрМИ международного этапа соревнования «Верный друг – 2021» в Алжире младший сержант Юлия Ставер.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Верный друг , АрМИ , Кинологи
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