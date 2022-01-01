01.01.2022 (17:30)

Командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги 2021 учебного года

Крупнейшим событием в жизни Западного военного округа в 2021-м году стало совместное стратегическое учение «Запад-2021».

В рамках подготовки к учению было проведено около 4-х тыс. мероприятий, в том числе в рамках специальных учений по видам обеспечения, к которым от округа привлекалось более 20 тыс. военнослужащих и 3 тысячи единиц военной и специальной техники.

Всего в войсках округа в 2021-м году проведено более 180 ротных и батальонных тактических и тактико-специальных учений, около половины из них – в ночное время.

Показатель наплаванности экипажей кораблей и подводных лодок стал на 70% выше показателей предыдущего года и достиг 3-х тысяч суток, пройдено более 200 тыс. морских миль.

Более 40 летно-тактических учений было проведено с летчиками 6-й армии ВВС и ПВО и летчиками морской авиации Балтийского флота. Налет составил 50 тыс. часов. Налет каждого летчика составил более 40 часов, что на 4% превышает показатели прошлого года.

В войска округа поступило около 1400 новых и модернизированных образцов военной и специальной техники, в том числе более 80 танков Т-90М, Т-80БВ, Т-72Б3М, артиллерийские установки Мста-СМ2, БТР-82АМ, многоцелевые автомобили и новейшие комплексы связи. Таким образом, доля современного вооружения в войсках округа превышает 72%.

Весь личный состав вакцинирован отечественным препаратом «Спутник-V». Более 70 % ревакцинированы обоими компонентами. Специалисты многофункциональных медицинских центров оказали помощь более чем 2,5 тыс. человек из числа гражданского населения. Передано для нужд гражданских больниц около 200 т. сжиженного медицинского кислорода. Всего в 2021 году обработано около 3-х тысяч объектов общей площадью более 24 млн. кв. метров.

«Подводя итоги уходящего года, я с уверенностью могу сказать, что все поставленные задачи руководством страны и Министерством обороны выполнены в полном объеме и в срок. 2022 год обещает быть не менее насыщенным и Западный военный округ находится в готовности к выполнению задач по предназначению», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«От всей души поздравляю всех с Новым годом, желаю крепкого здоровья, решения проблем. Отдельно хочу поблагодарить личный состав округа, ваши семьи за терпение и выносливость. В непростой год вы достойно выдержали все испытания», – добавил Александр Журавлев.

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