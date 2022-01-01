01.01.2022 (17:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили с Новым годом юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) поздравили юнармейцев с Новым годом.
Мероприятие состоялось в гарнизонном офицерском клубе. Военнослужащие подготовили для ребят викторину по истории празднования Нового года в России, после которой командованием ОГРВ ПРРМ были вручены новогодние подарки.
В завершение мероприятия начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков пожелал юнармейцам в наступившем году крепкого здоровья, отличной учёбы и всестороннего развития, в том числе благодаря различным занятиям, урокам мужества и экскурсиям, которые регулярно проводятся военнослужащими ОГРВ ПРРМ для юнармейцев.
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