01.01.2022 (16:30)
Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом
Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах, поздравили с Новым годом.
Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь, прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.
В качестве подарков всем военнослужащим, находящимся на службе в новогоднюю ночь, вручили торты и пироги.
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