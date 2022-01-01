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01.01.2022 (16:30)

Российских военнослужащих в Приднестровье поздравили с Новым годом

Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), несущих службу в новогоднюю ночь в суточных нарядах, поздравили с Новым годом.

Поздравить военнослужащих, несущих службу в новогоднюю ночь, прибыли офицеры управления во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.

В качестве подарков всем военнослужащим, находящимся на службе в новогоднюю ночь, вручили торты и пироги.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец , Западный военный округ , Приднестровье
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