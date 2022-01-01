01.01.2022 (16:00)

Военные инженеры ЗВО подготовили специальную технику для помощи гражданскому населению в случае снегопада в Воронежской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа подготовили специальную технику для помощи гражданскому населению в случае сильного снегопада в Воронежской области.

В связи с предстоящими похолоданиями и увеличением доли снежных осадков на территории Воронежской области сформирована оперативная группа военнослужащих, прошедшая специальную подготовку.

Предварительно специалисты инженерных войск сдали зачеты по расчистке маршрутов следования военной и гражданской техники путепрокладчиками БАТ-2, применяя для ликвидации древесно-снежных завалов инженерные машины разграждения ИМР-2.

В случае невозможности продолжения движения по маршруту военные инженеры организовывают наведение временных мостов при помощи мостоукладчиков ТММ-3.

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